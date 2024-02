Ladri in un’abitazione. Presi i gioielli e l’auto

Ladri in azione giovedì pomeriggio in un’abitazione nella borgata di Mamorra di Viano. Il furto è stato messo a segno tra le 17.30 e le 18.30 durante la temporanea assenza dei proprietari. I malviventi hanno rubato dei gioielli e un’auto. Per entrare hanno forzato una finestra sul retro della casa. "Sono rientrata e ho notato le luci lasciate accese al primo piano scoprendo poi che le stanze erano state messe a soqquadro. Hanno rovesciato tutto e preso monili in oro per un bottino ancora da quantificare: da una prima stima ammonta a circa 2mila euro. Hanno rubato l’auto di mia figlia, una Dacia, parcheggiata proprio davanti a casa: speriamo di ritrovarla". È subito scattata la segnalazione ai carabinieri, subito intervenuti, per un sopralluogo. Sarà poi formalizzata la denuncia in caserma. Preoccupazione tra le famiglie del comune di Viano per la notizia dell’incursione avvenuta giovedì in un territorio già purtroppo bersagliato dai ladri negli ultimi mesi. Ora, dopo la nuova razzia, è tornata la paura tra i cittadini. "In questi mesi altri colpi si sono registrati in alcune case – racconta la vittima dell’ultimo raid –. Siamo molto amareggiati per questo furto ai danni della nostra abitazione. Invitiamo tutti a prestare attenzione nelle ore serali e nel tardo pomeriggio, adottando anche provvedimenti come l’installazione dell’allarme per evitare altre situazioni simili".

m. b.