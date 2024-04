Ladri scatenati a Pasqua Svaligiate almeno due case

Almeno un paio di appartamenti sono stati "visitati" dai ladri, la sera della vigilia di Pasqua, approfittando dell’assenza dei proprietari che si erano recati a trovare dei parenti. In un caso, a Fazzano di Correggio, i soliti ignoti non sarebbero riusciti a portare via nulla, dopo aver forzato una serratura, trovandosi però l’ostacolo di una porta blindata. In un’altra abitazione, a Canolo, gli intrusi sono riusciti ad aprire una finestra al piano terra per poi rubare generi alimentari da un freezer, alcuni oggetti in oro e profumi di marca, per un bottino di un migliaio di euro.