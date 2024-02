L’Afghanistan raccontato da quattro donne

Mariam, Zarifa, Madina, Shaza sono donne senza diritti. Donne che vivono in prigioni di stoffa. Donne che non possono più lavorare né completare gli studi. Donne che nell’Afghanistan dei talebani hanno solo una possibilità per esistere: scomparire. Sono alcune delle oltre quaranta protagoniste alle quali le giornaliste Lucia Capuzzi, Viviana Daloiso, Antonella Mariani hanno dato voce. Protagoniste di storie cariche di sentimenti raccolte insieme nel libro "Noi, afghane", che sarà presentato a ‘Finalmente Domenica’ domani mattina alle 11, al Ridotto del Teatro Municipale Valli. A impreziosire i racconti e le testimonianze, completano il libro le intense immagini scattate dalla fotografa romana Laura Salvinelli, più volte inviata in Afghanistan a testimoniare con il suo obiettivo che la luce non abbandona mai le donne afghane, nemmeno nei momenti più bui. Entrata libera.