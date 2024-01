L’allarme: "Mia figlia non risponde al telefono". Ma la ragazza era andata a fare un giro a Bologna

Una giovane donna che abita da sola e non risponde al telefono, una madre allarmata e in apprensione perché la figlia la sera precedente aveva la febbre… ed ecco che ieri poco dopo le 16 in via De Amicis, davanti al Cinema Novecento, sono accorsi vigili del fuoco, carabinieri e mezzi di soccorso per aprire la porta di quell’appartamento da cui non provenivano segnali di vita. Tantissimi i passanti che, preoccupati, sono rimasti ad osservare la scena. La ragazza però stava benone, si era infatti recata a Bologna a fare un giro. Mentre si cercava di capire se fosse nell’alloggio, in cui si è trasferita da qualche mese grazie ad un’eredità, ha infine risposto al telefono rassicurando sulle proprie condizioni. Sarebbe la seconda volta che si verifica questa situazione.

f. c.