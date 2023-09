L’Alzheimer si combatte anche con la consapevolezza

Settembre è il mese mondiale dell’Alzheimer, istituito nel 2012 per creare sempre più consapevolezza attorno a questa e ad altre forme di demenza, per supportare sia le persone con demenza che i familiari che devono farsi carico di tutte le problematiche legate alla cura e hanno bisogno essere di essere accompagnati in questo percorso.

Aima e la Provincia di Reggio saranno come sempre in prima linea per promuovere le iniziative di sensibilizzazione che quest’anno prenderanno il via oggi con l’evento benefico “Villa Levi in festa per Aima”, nello storico edificio di Coviolo, e termineranno sabato 30 settembre con momento informativo alla Casa della Salute di Montecchio.

Il calendario degli eventi promossi da Aima è stato presentato ieri in Provincia dalla consigliera provinciale con delega al Welfare Francesca Bedogni, dalla presidente dell’Associazione italiana malattia di alzheimer (Aima) di Reggio, Simonetta Cavalieri e dalla dirigente delle Professioni sanitarie, Dipartimento Cure primarie - area Anziani e Fragilità - dell’Azienda Usl-Irccs di Reggio, Monica Gabbi.

Il tema lanciato da ADI (Alzheimer Disease International) per il Mese mondiale Alzheimer 2023 è “Mai troppo presto, mai troppo tardi”, per sottolineare il ruolo fondamentale dell’identificazione dei fattori di rischio e dell’adozione di misure proattive di riduzione del rischio per ritardare (e potenzialmente anche prevenire) l’insorgere della demenza. Ciò include strategie di riduzione del rischio in corso per le persone che hanno già ricevuto una diagnosi.

Al 31 dicembre 2021 i pazienti con demenza in carico al Servizio sanitario regionale dell’Emilia-Romagna erano 62.741, di cui il 50% circa affetto da forme medio-gravi. La prevalenza è di 22,6 per 1.000 abitanti; la percentuale rispetto alla popolazione residente (4.458.006) è dell’1,4%; quella delle persone rispetto alla popolazione ultra65enne (1.073.202) è del 5,8%. Sul totale, la percentuale di malati di Alzheimer è del 60%.

Il parco di Villa Levi ospiterà oggi tante iniziative di sostegno. A offerta libera sarà possibile ammirare il parco e parte degli spazi interni della Villa con visite guidate (già completate le prenotazioni dei posti disponibili per le visite). Alle 17,30 lo spettacolo teatrale “Sirene” dedicato ai bimbi dai 5 anni in su; dalle 17,30 prove di tiro con l’arco a cura della compagnia “Arcieri della Luce”. Dalle 19,00 si potrà invece sostenere Aima partecipando alla cena - a cura del Comitato Coviolo in Festa - accompagnata dalla musica della Banda dei Tamburi di Adriano Lasagni e, a seguire, dalla Luigi Brindani Band.