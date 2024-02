L’Ama cerca il riscatto. Campagnola, 3 punti d’obbligo Riprendono i campionati di Serie B di volley con diverse partite in programma. In B1 femminile, la Tirabassi & Vezzali Campagnola cerca la vittoria contro la BSC, mentre la Giusto Spirito Rubierese affronta Genova. In B2 femminile, l'Arbor Interclays ospita la Fenice Pistoia e la Fos Wimore Cvr cerca punti salvezza contro Scandicci. In Serie C maschile, si giocano interessanti sfide tra Vigili del Fuoco e Circolo Inzani Parma, e tra Ama e Fabbrico. Nel girone A della Serie C femminile, si affrontano Energee3 Giovolley - Miovolley Piacenza e Jovi - Vap Piacenza. Nel girone B, la Bonora sfida la capolista Ama San Martino, mentre Persicetana e Reggio Revisioni Rubierese si sfidano per il secondo e terzo posto. In campo anche la Serie D.