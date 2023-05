L’amore e le follie di Capossela a FestivaLove

Tanti gli appuntamenti che oggi animano Scandiano con il FestivaLove. Tutti ad ingresso libero. A iniziare da questa mattina alle 9, quando Giuseppe Iacobaci, Patrizia Comino e Sergio Varbella insegnano agli studenti dell’Istituto Boiardo, nei Giardini della Rocca, "Come si scrive una lettera d’amore".

Sempre alle 9, in via Tognoli, c’è il laboratorio per bambini "Corpo Alfabeto". Alle 15 sulla scalinata di via Magati si esibisce il gruppo musicale della scuola media Boiardo, diretto da Malvo Filippi e Annalisa Cherubini.

L’associazione dell’Ufficio Incredibile, dalle 17,30 alle 21,30 in piazza Boiardo, presenta I Love Circus: spettacolo circense di Traber Production.

Gino Castaldo, alle 16.30 ai Giardini della Rocca, è protagonista dell’incontro dal titolo "Il cielo era pieno di stelle. La stagione magica dei cantautori italiani", seguito alle 18 dall’incontro tra Gianlorenzo Ingrami e Marco D’Ambrosio Makkox.

Al termine, alle 19,30, Matteo Bussola presenta il suo libro "Il rosmarino non capisce l’inverno".

Piazza primo maggio dalle 18,30 (con replica alle 22,45) è il palcoscenico del "Circo a Puà", di "Mencho Sosa" (19,15 e reploca alle 22,15), "Cia Autoportante" (19,45 e replica alle 21,30) e "Cronocopia" (21 e replica alle 23,30). Alle 20,30, il Giardino della Palazzina Lodesani (in via Fogliani 7) ospita il concerto "Ladolcevita", con Lorenzo Tagliani (voce), Simone Cilloni (chitarra), Giampaolo Genitoni (tastiere), Cristiano Sassi (batteria). Insieme a loro c’è Gabriele Marin al basso.

Chiude la giornata Vinicio Capossela, sul palco di Piazza Fiume, che ritorna nella sua Scandiano con "Se il senno è sulla luna. Concerto d’amore e altre follie". Al festival dedicato all’amore Capossela racconta in musica un mondo contemporaneo, mettendo l’accento sulle follie umane, d’amore e non. L’intero programma e tutte le informazioni su www.festivalove.it

Stella Bonfrisco