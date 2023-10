"Language Night Correggio: Conversazioni in Inglese al Caffè Politeama di Correggio"

Ripresi ieri gli appuntamenti del "Language Night Correggio", giunto al 5° anno, con serate informali di conversazione in lingue straniere, stavolta nei locali del Caffè Politeama, in corso Mazzini. Una nuova location per iniziare la nuova stagione, che si preannuncia come sempre un punto di riferimento per i "poliglotti" della zona. Gli appuntamenti si svolgono ogni due lunedì. Ingresso libero.