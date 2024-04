"L’area dell’ex Caam assediata ogni giorno dalla microcriminalità"

"L’area dell’ex parcheggio Caam è perenemmente asediata dalla microcriminalità". A lanciare l’allarme è Alessandro Aragona, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia. "Come ci viene segnalato ormai da molti cittadini – spiega – Innumerevoli sono ormai i tentativi di effrazione e di furto, coi residenti che ormai quotidianamente si trovano a dover affrontare sbandati sotto effetto di crack intenti a scavalcare i cancelli dei complessi residenziali (come in San Girolamo) o a spaccare finestrini di auto alla ricerca di qualche bottino da portare a casa".

infine, l’attacco alla giunta: "Tutti gli enunciamenti in tema di sicurezza sono rimasti nel libro dei sogni e non sarà certo questa maggioranza lacerata proprio sulle soluzioni da adottare a dare quella necessaria e radicale inversione di tendenza. Ci penserà il centrodestra".