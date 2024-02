Lasciano un ordigno a forma di anfora all’isola ecologica

Una bomba a forma di anfora è stata trovata all’isola ecologica di via Mazzacurati. è accaduto ieri pomeriggio. Immediato l’allarme e sul posto sono arrivati vigili del fuoco e polizia di Stato: l’area è stata recintata e messa in sicurezza, per precauzione resterà chiusa per un paio di giorni, per permettere agli artificieri di svolgere il loro compito e alla prefettura di provvedere alla rimozione dell’ordigno, l’iter è già stato avviato. La bomba comunque era priva di spoletta (neutralizzata). La curiosità è che l’ordigno bellico non è spuntato dal terreno: infatti non era sotterrato, ma qualcuno deve essere passato e deve averlo lasciato lì.