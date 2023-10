L’assessore Tria:: "Per l’estate prossima una struttura più ampia, bella e sicura"

"Siamo riusciti a far partire nei tempi preannunciati un’opera che – finanziata in larga misura dal Pnrr – considero importante: per l’estate prossima consegneremo alla città e al Gattaglio un ponte ciclopedonale più ampio, più bello e più sicuro", così Nicola Tria, assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Reggio, a proposito del cantiere appena aperto in zona Gattaglio per la costruzione del nuovo ponte.

Una struttura a campata unica che nelle intenzioni dell’amministrazione andrà ad abbellire il quartiere, oltre che a fornire una necessaria passerella di connessione per pedoni e ciclisti di qua e di là dal Crostolo. Un ponte con luce netta pari a 46,18 metri e sviluppo planimetrico obliquo rispetto all’asta del torrente, in modo da mantenere inalterati i punti di collegamento storici. Un collegamento – che costerà oltre un milione di euro – utile a tutti che segnerà la seconda era del Gattaglio: "Giusto così – commenta Cuna del Gatto Azzurro – sarà eretto secondo le vigenti norme di sicurezza e in modo da poter guardare torrente e panorama. Un ponte moderno. Avveniristico". Nell’impatto, la mutazione più evidente sarà la soppressione dei pilastri, per dare slancio alla campata unica a sezione libera. Un’opera più leggera nel complesso, che si inserirà meglio nel contesto urbano e ambientale.