Laura Mars interpreta le canzoni di Aretha Franklin

La rassegna di spettacoli estivi in piazza Mazzini a Guastalla prosegue stasera con il Laura Mars Quartet, con un tributo ad Aretha Franklin. Con la voce di Laura Mars , accompagnata da Ivano Borgazzi al pianoforte, Emanuele Sgarbi alle percussioni e Claudio Rossi al basso.

Lo spettacolo, grazie al dialogo condiviso con il pubblico e alla rivisitazione delle musiche, vuole proporre uno spaccato della vita della "regina del soul", attraverso alcune delle canzoni che più l’hanno rappresentata e nelle quali emergono le fragilità, le sofferenze, ma anche la sensualità e voglia di combattere di una donna che nella musica ha sempre affidato tutta sé stessa.

Laura Mars – cantante, autrice, docente di canto moderno e canto jazz, direttrice delle Coriste Per Caso di Correggio – racconta Aretha, sempre in bilico tra le sue insicurezze e il suo essere competitivo e combattente, alla ricerca di una stabilità emotiva ed affettiva che trova soluzione solo nella musica e nel canto, approdo sicuro, in cui confidare e affidarsi. Ingresso libero.