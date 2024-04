L’Ausl: "Impossibile trovare locali idonei per gli ambulatori"

In merito alle dichiarazioni di Rita Migliaccio, capogruppo di minoranza "Futuro Carpineti", la direzione Ausl fa presente che in previsione dell’inizio lavori alla sede ambulatoriale di via Giuseppe Di Vittorio (finalizzati alla realizzazione della Casa di Comunità), ha cercato a Carpineti locali idonei ad ospitare temporaneamente gli ambulatori. "Ricerca vana, purtroppo, che non ha portato ad alcun risultato, in quanto i locali devono rispondere a requisiti tecnici e strutturali precisi e nessun locale aveva questa caratteristica. Nella situazione descritta, la scelta di spostare l’ambulatorio pediatrico è stata ritenuta l’opzione a minor impatto, anche in considerazione dell’approssimarsi del periodo estivo in cui l’incidenza delle malattie acute pediatriche è ridotta". "A settembre – prosegue la nota Ausl – i lavori dovrebbero essere terminati e la situazione, migliorata grazie ai lavori eseguiti, riprenderà l’assetto precedente con il servizio pediatrico a Carpineti". Riguardo la questione del 3° medico di medicina generale, l’Azienda "ha mantenuto sempre attive le procedure di reclutamento senza ricevere fino ad ora alcuna disponibilità".

s.b.