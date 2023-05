L’autista-sindacalista Alberto Brescia si è sposato

Nei giorni scorsi si è sposato l’autista Alberto Brescia, già sindacalista e da sempre battagliero per migliorare la sicurezza sui mezzi di trasporto pubblico. Le nozze speciali con la sua bella Monica Liviani si sono celebrate in Sala del Tricolore, officiato dal presidente del Consiglio Comunale, Matteo Iori. "Celebrare un matrimonio con 6 figli presenti (Valentina, Alice, Carlotta, Vittoria, Veronica e Francesco, ndr) non mi era mai capitato. Li conosco da tempo e mi ha fatto molto piacere poter celebrare questa loro unione che ha già portato tanti frutti e tanti altri ne porterà in futuro. Buona vita ad Alberto e Monica".