L’auto esce di strada, 22enne grave

Un giovane di 22 anni, residente a San Martino in Rio, è rimasto gravemente ferito in un incidente accaduto poco prima delle cinque di ieri mattina in via Mulini Esterna a Carpi. In auto è finito fuori strada. Due amici che viaggiavano con lui hanno riportato traumi lievi. Ad avere la peggio è stato proprio il 23enne, originario di Carpi ma residente nel paese reggiano. L’incidente si è verificato quando stava ormai per albeggiare. I tre amici erano a bordo di una Renault Captur che, improvvisamente, ha sbandato, fermandosi nel canale che costeggia la strada. Due giovani, di 22 e 27 anni, residenti nel Reggiano, sono usciti da soli dalla vettura, riportando solo lievi escoriazioni. Si sono subito accorti che il loro amico necessitava di un soccorso urgente, avendo riportato traumi piuttosto gravi. Hanno subito dato l’allarme alla centrale operativa del 118, che ha inviato sul posto le ambulanze di zona, raggiunte dal personale dell’elisoccorso, decollato da Bologna e atterrato nei pressi del luogo della sbandata, oltre che dai vigili del fuoco. Il 23enne è stato estratto dall’abitacolo della vettura per poi essere affidato alle cure del personale sanitario. Dopo alcuni minuti è stato disposto il trasferimento del 22enne reggiano all’ospedale modenese di Baggiovara, con ricovero nel reparto di terapia intensiva, in prognosi riservata.

Il tratto di strada interessato dall’incidente di ieri era stato già teatro di gravi incidenti. Sul posto sono interventi i carabinieri del nucleo radiomobile per effettuare i rilievi e per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. I due ragazzi feriti lievemente nello schianto sono stati medicati al pronto soccorso carpigiano, per poi essere dimessi. Le loro condizioni risultano rassicuranti.

Antonio Lecci