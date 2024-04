L’auto sbanda e centra un cassonetto. Boato nel quartiere

La tranquillità del quartiere di via Gelsomini, a Correggio, non distante dalla zona sportiva e dalle piscine, è stata scossa l’altra sera da un forte boato. Qualcuno ha pensato addirittura a un’esplosione. Si trattava invece degli effetti di una sbandata in auto, con la vettura finita poi contro uno dei cassonetti delle immondizie. Un urto che ha provocato un forte rumore, che i residenti nella zona non hanno potuto non sentire. Il risultato dell’incidente è rappresentato dal ribaltamento di un cassonetto con rifiuti sparsi attorno, nell’area in cui i cassonetti erano riposti. Per fortuna non si registrano conseguenze alle persone. E’ andata davvero bene: se ci fosse stato qualcuno nei pressi dei cassonetti, magari per gettare le immondizie, avrebbe potuto restare coinvolto nello scontro, con potenziali rischi per la propria sicurezza. Risultano in corso accertamenti per ricostruire esattamente quanto accaduto, magari con l’ausilio delle telecamere che si trovano nella zona, che potrebbero fornire qualche elemento utile alle indagini avviate dopo la segnalazione di quanto successo.