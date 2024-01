L’auto si ribalta e resta sospesa tra le sponde di un canale

Una donna di quarantasei anni, abitante a Guastalla, è rimasta ferita, in modo non grave, in un incidente accaduto poco dopo le 10 di ieri in via Matteotti, all’ingresso dell’area del centro commerciale Ligabue di Gualtieri. Complici sono state anche le condizioni della strada, resa viscida dalla pioggia: una Lancia Ypsilon ha sbandato dopo una curva, ribaltandosi tra le sponde di un piccolo canale. Sul posto sono arrivati i soccorsi sanitari con l’ambulanza e l’autoinfermeristica, oltre ai vigili del fuoco che con una scala hanno poi provveduto a fare uscire la conducente dall’abitacolo, in piena sicurezza. Sono intervenuti anche i carabinieri di Gualtieri per gli accertamenti necessari a ricostruire la dinamica della sbandata.

E nel pomeriggio, alle 16, altro incidente, stavolta si è trattato di uno scontro fra due autovetture, tra la Provinciale Sud e via Secchi, a Bagnolo, per fortuna anche in questo caso senza conseguenze gravi per le persone coinvolte.