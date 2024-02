Lavori all’"ex BiCo", cambia la viabilità

Avviati i lavori preparatori al cantiere "ex BiCo", che interessa l’area dell’ex biblioteca comunale, nel centro di Campagnola già interessato di recente da varie opere di riqualificazione. Previsti provvedimenti sulla viabilità: via Vettigano e parte del parcheggio vengono chiusi al traffico per permettere l’intervento sulla rete fognaria, destinata a essere potenziata, con raddoppio della portata. I lavori di questa fase di cantiere dovrebbero durare circa tre settimane. Dal 26 febbraio sarà la volta del cantiere per realizzare il nuovo stabile che sostituisce l’ex biblioteca.