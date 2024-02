Lavori all’ex casa di riposo. Sopralluogo nel cantiere

Avviata con mesi di ritardo rispetto a quanto inizialmente previsto, procede l’attività al cantiere dell’ex casa di riposo in centro a Guastalla, destinata a essere trasformata in una Casa e ospedale di Comunità, per un investimento di oltre 8,6 milioni di euro, finanziati dal Pnrr, prevedendo la ristrutturazione generale dell’edificio con adeguamento sismico, antincendio, impiantistico, architettonico ed energetico. L’intervento dovrà essere terminato entro giugno 2026. Una visita al cantiere, per verificare la situazione dei lavori, è stata effettuata dal direttore sanitario dell’Azienda Usl, Cinzia Gentile, insieme al sindaco Camilla Verona. Attualmente si sta intervenendo sulle due ali più recenti, mentre il palazzo ottocentesco di largo Gramsci non verrà toccato, almeno per ora. Ad oggi sono stati eseguiti l’accantieramento e le demolizioni di pavimenti, rivestimenti, tramezzature interne non portanti, con rimozione dei serramenti interni ed esterni, dei sanitari e di tutti gli impianti elettrici e meccanici. Nei prossimi mesi inizieranno i consolidamenti strutturali, seguiranno gli scavi per le polifere impiantistiche e per le centrali tecnologiche.

Antonio Lecci