Lavori all’ex cinema D’Alberto. Arriva un’importante catena di profumeria e detersivi

Tra i tanti negozi che chiudono in centro storico e che rendono la città vecchia sempre più povera, c’è anche qualcosa che si muove. Sono due, in particolare, gli spazi storici da tempo abbandonati e lasciati al degrado che presto potrebbero avere nuova vita.

Sono previsti infatti – con inizio entro gennaio – lavori negli enormi spazi dell’ex cinema D’Alberto, sotto i portici di San Pietro. Un’area chiusa da quasi vent’anni – di proprietà dell’imprenditore Adalberto Bianchi –, che ospitava una doppia sala cinematografica e che ora dovrebbe diventare un market di una nota catena specializzata in prodotti per l’igiene personale e la casa.

Un’altra zona interessante del centro storico in cui la grande distribuzione, questa volta alimentare, ha messo gli occhi è quella di Santo Stefano.

Sarebbero infatti in corso ricerche e trattative (è stata valutata anche una ex banca) nella zona dell’isolato e di via San Rocco da parte di un noto marchio della grande distribuzione per aprire un nuovo punto vendita di alimentari proprio all’isolato San Rocco. La formula sarebbe quella già sperimentata da altri marchi che hanno deciso di posizionarci nell’esagono con dei punti vendita ’di vicinato’ per residenti e lavoratori del centro storico.

Altre aperture in vista in via Guido da Castello: al posto del negozio White arriva infatti la ’profumeria artistica’ Tricolore e Pitò -The Lab, luxury design, nei locali che ospitavano il Manhattan.

Sempre sotto l’isolato San Rocco, invece, dove prima c’erano gli spazi della Contabile sarebbero in apertura a gennaio una parrucchiera e un ufficio di servizi per il lavoro. Mentre il ’Porsche Now - Pop Up Store’ al posto del vecchio negozio ’Zamboni’ resterà aperto un altro anno.

Benedetta Salsi