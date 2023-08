Lavori in piazza Spallanzani, riaffiora l’antica pavimentazione in ciottoli di fiume

Proseguono i lavori in piazza Spallanzani. L’intervento, iniziato a maggio, punta a valorizzare la storica piazza con una nuova pavimentazione, canali di scolo acque, illuminazione più moderna e meno barriere architettoniche. La pavimentazione esistente, da tempo dissestata, è stata rimossa e i blocchi di porfido trasferiti in un magazzino per poter essere riutilizzati.

Saranno sostituiti da una griglia geometrica di granito bianco e da filetti di porfido multicolore posati in diagonale che saranno a filo coi tre lati porticati. Così si eviteranno gradini, scomodi per i passeggini e limitanti per i disabili. Sul nuovo lastricato non ci sarà segnaletica orizzontale, ma borchie metalliche rimovibili per gestire i parcheggi in modo flessibile. Rinnovati impianti elettrici e reti fognarie.

"Siamo molto contenti di vedere come la nuova piazza stia prendendo forma – dice il sindaco Matteo Nasciuti –. La vecchia pavimentazione è stata rimossa, gli impianti rinnovati. Ora si lavora per la copertura che sarà più bella e funzionale di prima". Le opere sono già a buon punto. È emersa una pavimentazione precedente, probabilmente ottocentesca, in ciottoli di fiume, documentata dall’archeologo sempre presente durante i lavori. Emerse anche tracce di un pozzo di fronte alla farmacia, oltre alle fondamenta di tre edifici sul lato opposto.

La piazza aveva in passato un aspetto molto diverso dall’attuale: non il tipico quadrangolo, ma una sagoma irregolare. "I ritrovamenti archeologici sono stati fotografati e documentati, ma non hanno interrotto i lavori – assicura l’amministrazione –. Sono stati protetti con speciali teli di tessuto-non tessuto e sabbia e verranno coperti dalla nuova pavimentazione".

m.b.