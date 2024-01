Lavori su Lavezza e Lodola, torrenti messi in sicurezza grazie al Consorzio di Bonifica

Continuano ad Albinea gli interventi di manutenzione del reticolo idrografico sul territorio comunale a cura del Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale. Sono infatti terminate le opere sulla sponda sinistra del torrente Lavezza nei pressi della pizzeria Lovely Rita, mentre sono in corso i lavori di manutenzione della sponda destra del torrente Lodola in via Campanini a La Noce. Si tratta certamente di opere molto importanti, apprezzate dai cittadini, per garantire una maggiore sicurezza alle zone interessate dai lavori e in particolare a quelle vicine ai torrenti. L’amministrazione comunale di Albinea esprime soddisfazione per gli interventi compiuti dal Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale. L’assessore all’ambiente Daniele Menozzi ha sottolineato che ogni anno "sono realizzate e pianificate opere di manutenzione dei rii". Menozzi ha inoltre ricordato che il "mese scorso, grazie alla collaborazione preziosa dei volontari di Protezione civile e degli Amici del Cea, abbiamo effettuato ricognizioni dei letti dei torrenti per verificare la presenza di tronchi o blocchi di rami al fine di poterne effettuare la pulizia".

m. b.