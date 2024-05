L’azienda reggiana. Greensun si amplia a Catania e Cagliari

Greensun, azienda reggiana che opera nel settore delle rinnovabili e nella distribuzione di prodotti nel settore fotovoltaico, ha presentato nei giorni scorsi la nuova rete commerciale e dei servizi logistici a Catania. Gli importanti investimenti sono volti a promuovere la sostenibilità ambientale su tutto il territorio nazionale. Le manovre si sono concretizzate proprio nell’inaugurazione del polo catanese e, tra meno di un mese, nell’apertura della nuova rete a Cagliari. La decisione di investire in Sicilia risponde alla crescente domanda di soluzioni energetiche sostenibili nella regione Sicilia e e all’opportunità di contribuire attivamente alla crescita economica del territorio. Il progetto di sviluppo, infatti, è volto a rispondere concretamente e in tempi rapidi alle richieste di mercato sia del segmento residenziale sia commerciale. Massimiliano Cocconi, socio titolare e direttore commerciale, commenta così: "Il nostro obiettivo, quello di espandere la nostra presenza sul territorio e promuovere un futuro energetico più sostenibile, si sta sempre di più concretizzando. La Sicilia e la Sardegna hanno un enorme potenziale per l’energia solare".