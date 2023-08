"Le aiuole di Scandiano in pessimo stato di manutenzione"

Un’interrogazione del gruppo misto di Scandiano sulla manutenzione delle aiuole dell’ingresso laterale dell’ospedale Magati e piazza I° Maggio.

I consiglieri Alessandro Nironi, Enrico Ferrari e Chiara Ferrari riferiscono che le aiuole "recentemente sistemate prospicenti l’ingresso laterale dell’ospedale versano in uno stato disastroso. Le aiuole e aree verdi (differenti dai parchi) ubicate nel centro storico di Scandiano continuano a versare un pessimo stato di manutenzione non solo per l’effettiva pulizia, del tutto carente, ma anche per ciò che riguarda la cura delle specie vegetali messe a dimora. Alcune aiuole e aree verdi sono collocate in punti nevralgici del centro storico". La minoranza in particolare segnala le aree verdi e aiuole poste all’ingresso del nosocomio e quelle nelle piazze I° maggio e Duca d’Aosta. Per i consiglieri è necessaria una costante cura delle specie vegetali messe a dimora, denunciando una "prolungata situazione di degrado inaccettabile". Il gruppo misto chiede risposte alla giunta per il problema sollevato e quali misure "intende adottare e nel rispetto di quali tempistiche".

mat. b.