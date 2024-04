Le ’Bestierare’ di Elio Germano e il concerto in corso Mazzini

Entra nel vivo il ricco programma in vista del 25 Aprile a Reggiolo. Sabato sera in corso Mazzini si è svolto il concerto di Bestierare, gruppo rap romano di cui fa parte anche il noto attore Elio Germano (foto a sinistra), insieme a Johnny Para e Matt Plug, accompagnati da dj Amaro. Hanno proposto un rap personale, originale e spontaneo sia nei suoni che nell’espressione delle cose da dire. Amano il rap ma per natura sono lontani dagli stereotipi del genere. Domenica si è svolta la cerimonia di commemorazione della Battaglia di Fosdondo, con la messa nella chiesa di San Paolo, il corteo ai cippi con la banda cittadina, gli interventi del sindaco Fabio Testi e di Carmelina Panini dell’Anpi. Domani alle 18 al parco della Memoria viene proposto un aperitivo con un dj set musicale, alle 21 al teatro Asioli lo spettacolo ’Mio padre. Appunti sulla guerra civile’ di e con Andrea Pennacchi.