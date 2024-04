Le ’Cacas’ di Toscani a Fotografia Europea

Un nome di grandissimo prestigio per la prima volta a Fotografia Europea: Oliviero Toscani che, a sorpresa, sceglie il Circuito Off di Via Roma. Qui sarà esposta la sua serie ’Cacas’, disseminata in diverse location: irriverente e provocatoria, come del resto tutta la sua produzione fotografica.

"La cacca è l’unica cosa che l’essere umano fa senza copiare gli altri, non c’è niente di più personale e ogni volta è un’opera d’arte", spiega Oliviero Toscani.

Quest’anno il circuito OFF di Via Roma sceglie il titolo ’Via Roma ama nasconderti’ e negli androni, case e cortili del quartiere – tra le 20 mostre di collage organizzate dall’associazione Via Roma Zero in collaborazione con il collettivo Colleria – nasconde opere di Oliviero Toscani, conosciuto a livello internazionale come la forza creativa dietro i più famosi giornali e marchi del mondo. Le immagini ritraggono escrementi di esseri umani e altri animali esotici: scimpanzè, mucche, giraffe, iene, maiali, leoni, anatre, pesci rossi, pitoni, bufali, tigri, grilli e molto altro.

"L’arte - si legge in una nota - può nobilitare qualsiasi cosa, sembra dirci l’autore attraverso questi scatti, ma bisogna mettersi in guardia dalle apparenze: non è tutto oro quel che luccica. Con la sua presenza, il noto fotografo ha scelto di dare visibilità a un circuito che si fonda sulla collaborazione e l’incontro e porta l’attenzione sulle dinamiche sociali che girano intorno alla fotografia".

L’inaugurazione, così come per tutte le mostre di Fotografia Europea, è fissata per le 19 di venerdì quando sarà possibile visitare le esposizioni fino alle 22.30. Si riparte sabato dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 22.30; domenica dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 20. Stessi orari per sabato 4 e domenica 5 maggio.l