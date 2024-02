Le Colline Matildiche entrano nel Gal

I Comuni di Albinea, Quattro Castella e Vezzano, insieme a quello di Castellarano sono entrati a far parte del ’GAL Antico Frignano e Appennino reggiano’. Significa che ai bandi per i quali sono state destinate le risorse nella programmazione 2023-2027 potranno partecipare anche i territori dell’Unione Colline Matildiche. Saranno quindi a disposizione finanziamenti a fondo perduto per il 40% che prima non esistevano. Le risorse assegnate per il nuovo quinquennio ammontano a circa dieci milioni di euro.