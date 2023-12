Le festa si ferma in onore di Balasini: "Un uomo generoso"

Per un paio di minuti piazza Bentivoglio di Gualtieri, e la festa natalizia in corso nel Borgo, si è chiusa in un totale silenzio, ieri alle 16, per un momento di ricordo di Marcello Balasini, consigliere comunale di 70 anni stroncato da malore. Rappresentanti delle associazioni locali di cui Marcello era volontario – in particolare Auser, Amici del Bar Parigi, Pro loco e Protezione civile Bentivoglio – si sono stretti attorno al manifesto di necrologio, in piazza. "Ci ha lasciato l’esempio di uomo generoso, disponibile, innamorato del suo paese e della sua comunità", il ricordo dei volontari. E oggi sono previsti i funerali. La salma dovrebbe arrivare già al mattino alla sala Falegnami di palazzo Bentivoglio per l’omaggio dei compaesani. Alle 14,30 la messa nella chiesa parrocchiale e l’ultimo viaggio al vicino cimitero.