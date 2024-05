"Le fioriere mobili proteggeranno la Ztl"

La Ztl (zona a traffico limitato) della via Emilia centro a Rubiera sarà protetta da due coppie di fioriere mobili che in questi giorni sono state consegnate all’impresa che, nelle prossime settimane, provvederà alla loro installazione.

Una novità annunciata ufficialmente dal sindaco rubierese Emanuele Cavallaro: "Il nostro centro storico – spiega il primo cittadino – è aperto al traffico solo in corrispondenza con gli orari di apertura dei negozi: la notte e la domenica, invece, è zona pedonale. Purtroppo c’è chi ignora questo divieto e, nonostante le sanzioni elevate in più occasioni dalla polizia locale, percorre la via porticata magari a velocità sostenuta anche quando non si può. Con l’arrivo della bella stagione, delle passeggiate e dei gelati, la cosa diventa semplicemente pericolosa. Avevamo preso informazione per l’installazione dei cosiddetti pilomat, ma abbiamo trovato questa soluzione, vista anche in altri comuni, che ci pare più sicura ed affidabile".

Si tratta dunque di fioriere con innestata una barriera che si apre e si chiude agli orari prestabiliti come un cancello.

Sono pure dotate di un sensore che le apre automaticamente al suono di una sirena per i mezzi d’emergenza e di soccorso (ambulanze, vigili del fuoco, forze dell’ordine) oltre che di telecomando e di un comando manuale.

Saranno posizionate all’ingresso e all’uscita della via Emilia centro in modo da ‘spezzare’ il rettilineo con una funzione anche di protezione antiterrorismo in occasione delle manifestazioni.

I residenti potranno tuttavia continuare ad accedere dalle strade laterali. Sarà inoltre integrato un impianto semaforico per segnalare quando le barriere si muovono e implementata la videosorveglianza.

"Ogni fioriera – dice il sindaco Emanuele Cavallaro – costa poco più di 8.500 euro: il 70% dell’investimento, però, è stato finanziato dalla Regione con un finanziamento per la valorizzazione delle aree mercatali nei centri storici. Con una telecamera avremmo avuto le multe, ma non la sicurezza dei pedoni che era invece l’obiettivo che ci eravamo proposti. In più le fioriere sono anche belle: un elemento di arredo urbano che ben si inserisce nel quadro del nostro bellissimo centro storico dove tra l’altro in queste settimane stanno aprendo alcune nuove attività".

Matteo Barca