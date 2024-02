Le manette s’incastrano: liberato

Un uomo residente a Correggio è stato fermato in strada, l’altra sera a Gualtieri, in quanto in stato di agitazione, molto probabilmente a causa degli effetti del consumo di droga. Per renderlo inoffensivo ed evitare potenziali situazioni di pericolo, i carabinieri intervenuti sul posto hanno dovuto ammanettarlo, mentre veniva portato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Guastalla. E qui sono dovuti intervenire i vigili del fuoco del vicino distaccamento, in quanto le manette si erano bloccate attorno a un polso dell’uomo. E’ stato necessario tagliare il ferro delle manette per poterlo liberare dal "braccialetto" in metallo, che non si apriva neppure con l’utilizzo dell’apposita chiave. In pochi minuti la squadra del 115, intervenuta al pronto soccorso ospedaliero, ha permesso di risolvere il problema.