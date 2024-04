Le Poste celebrano con un annullo don Camillo e Peppone

Museo Peppone e Don Camillo, 35 anni dopo. Domenica 21 aprile sarà una giornata speciale per tutti i fan della saga cinematografica, con l’occasione di portarsi a casa un ricordo unico. Per festeggiare il 35° anniversario della inaugurazione del Museo di Brescello, Poste Italiane emette l’annullo filatelico dedicato, rendendo disponibili, quel giorno a Brescello, anche i francobolli celebrativi di Giovannino Guareschi e Gino Cervi, usciti rispettivamente nel 2018 e nel 2021. I cittadini interessati all’iniziativa avranno la possibilità, acquistando uno dei francobolli al loro valore nominale, di fare imprimere il timbro su una cartolina, un libro o qualunque altro oggetto si desideri. L’evento celebrativo brescellese si completerà con racconti e fotografie inedite della nascita del museo, situato nel centro storico del paese. Inoltre, non mancherà la visita ai cimeli e al materiale che sono raccolti ed esposti proprio nel popolare museo. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio turismo: tel. 0522-482564 oppure 351-3302056 (ufficioturismo@comune.brescello.re.it).