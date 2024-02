Le "variazioni enigmatiche" fra un eremita e un giornalista

Prosegue la rassegna Teatrix al Piccolo Teatro San Francesco da Paola di via Emilia Ospizio a Reggio. Stasera alle 21 "Variazioni enigmatiche" della compagnia "Il tempo che non c’è", con Faustino Stigliani, Ennio Cantoni, danze di Martina Forioso, regia di Fabio Santandrea. È la storia del confronto disperato fra due uomini, Abel Znorko – misantropo, Nobel per la letteratura ritiratosi a vivere da eremita in un’isola sperduta del mare della Norvegia – e Erik Larsen, sconosciuto giornalista cui lo scrittore concede un’intervista. L’incontro apre una partita a scacchi dando vita ad un thriller psicologico tra i due uomini, uniti dalla figura di una donna misteriosa. Dalla penna di Éric-Emmanuel Schmitt, una messa in scena che evidenzia quanto la vita sia un cantiere aperto...