L’E80 Group non può sbagliare

Duplice posticipo in Serie C, dove si conclude la penultima giornata di regular season. Alle 17, al PalaGiovanelli, l’E80 Group Castelnovo Monti (24) confida sul fattore campo nel match con il CVD Casalecchio (18), provando a fare un passo importante verso la conquista di una delle prime 3 piazze che valgono l’accesso alla poule promozione: gli uomini di Vozza, dopo il successo esterno di Montecchio, non possono sbagliare, anche perché i bolognesi appaiono in flessione rispetto ad inizio stagionale. Alle 18, invece, il PalaRegnani è teatro della sfida tutta reggiana tra la capolista Emil Gas Scandiano (26) e la già citata Clevertech Montecchio (8): una gara il cui pronostico sembra tutto per i padroni di casa, reduci dalla netta affermazione con il Mo.Ba Modena, che vogliono sfruttare la sfida interna per chiudere i giochi per il primo posto. Di fronte, tuttavia, trovano un avversario che con Germani e Di Noia può farli soffrire.