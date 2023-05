L’emergenza in Romagna e la gita rinviata

Le classi terze della scuola secondaria di I grado dell’Istituto "Galileo Galilei" di Reggio Emilia hanno dovuto rinunciare alla tanto attesa gita a San Patrignano, prevista per lo scorso 16 maggio, a causa dell’allerta meteo in vigore nella provincia di Rimini.

Eventi drammatici, che si sono poi concretizzati nel disastro che stanno vivendo in questi giorni gran parte dei romagnoli. Gli studenti erano entusiasti di visitare la celebre comunità: sarebbe stata una bella occasione per conoscere da vicino il lavoro di riabilitazione dei ragazzi lì ospitati.

Tuttavia, l’arrivo di forti piogge ha costretto gli organizzatori a cancellare l’evento a garanzia della nostra incolumità durante il viaggio.

La notizia ha deluso molti di noi alunni che, assieme alla docente di lettere, avevano già preparato le loro domande e avevano grandi aspettative su ciò che avrebbero potuto comprendere durante la visita. Ma di certo è stato più forte il dispiacere per la tragedia immane che i nostri conterranei stanno vivendo.

"Ho cercato di rimanere positivo, ma è stato davvero difficile per me rinunciare a questa opportunità – ha detto Antonio, uno degli studenti di III F –. Ci interessava molto vedere come funziona la comunità di San Patrignano perché ci sembra una realtà utile e importante per chi ha bisogno di sostegno".

Nonostante l’annullamento della gita, la scuola ci ha rassicurati sulla possibilità di organizzare altri momenti di aggregazione per celebrare la fine del ciclo scolastico, quando le condizioni meteo saranno più favorevoli.

Intanto, noi ragazzi della III F abbiamo deciso di approfondire la conoscenza sulla comunità di San Patrignano attraverso il canale YouTube e il sito web ufficiale dell’organizzazione, che propone anche percorsi da svolgere a distanza.

Sia i genitori che i professori hanno espresso supporto a noi studenti, sottolineando l’importanza della sicurezza e della prevenzione in ogni situazione, anche nei contesti di svago e formazione.

La visita a San Patrignano avrebbe dovuto rappresentare un’esperienza unica per tutti noi: l’annullamento a causa dell’allerta meteo e della tragedia che si è verificata in Romagna è stato certamente un dispiacere, ma la vita ci insegna che non si devono mai perdere le speranze e l’entusiasmo di scoprire e imparare. Come ci dimostrano i coraggiosi volontari e gli abitanti della Riviera, che spalano fango senza sosta.

Classe III F