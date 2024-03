L’Emil Gas al Regnani contro l’esperto Cmp

Via alla seconda fase in Serie C, che si apre alle 18 al PalaRegnani con la prima giornata della poule promozione. L’Emil Gas Scandiano (4), che ha vinto il girone A, affronta il CMP Global Basket (4), terzo nell’altro raggruppamento: le 6 partecipanti giocheranno un girone con gare di andata e ritorno portandosi appresso i punti degli scontri diretti della prima fase, per poi promuovere alle semifinali le prime 4. La squadra di Spaggiari, una delle più belle rivelazioni della stagione, affronta un’avversaria esperta, guidata da un play come Sorrentino che ha giocato in A2.

Sempre per la poule promozione, alle 21, la Bmr Basket 2000 (4) fa visita alla Virtus Medicina (4), squadra costruita per il salto di categoria: dopo il terzo posto e la qualificazione strappata in extremis, Dias e compagni vogliono cominciare con un colpo a sorpresa. Alla stessa ora trasferta romagnola per la Clevertech Montecchio, che inaugura la poule salvezza sul campo degli Angels Santarcangelo: serve partire col piede giusto, con l’obiettivo di entrare tra le prime 3 di un girone da 5 squadre e conquistare la permanenza in categoria.