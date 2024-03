L’Emil Gas può mettere il vantaggio in cassaforte

Duplice posticipo domenicale a chiudere la prima giornata della fase "ad orologio" di Serie C. Alle 18, al PalaRegnani, va in scena la sfida al vertice che mette di fronte la capolista Emil Gas Scandiano (30) alla sua principale antagonista per il primato, la Francesco Francia Zola Predosa (28). I padroni di casa, che hanno vinto entrambi gli scontri diretti in regular season, vogliono arrivare alla poule promozione con il primo posto in cassaforte, inatteso ad inizio stagione, che certifica l’ottimo lavoro svolto da coach Spaggiari.

Un altro campo caldo è quello del PalaGiovanelli, dove alle 17 si affrontano i padroni di casa dell’E80 Castelnovo Monti (24) e la Bmr Basket 2000 Reggio (24), appaiate al terzo posto: chi vince fa un passo praticamente decisivo verso la poule promozione, chi perde dovrà accontentarsi della poule salvezza.