Leonardo è argento. Lucia al terzo posto

Ottima la prova dei giovanissimi schermidori reggiani. Leonardo Matera secondo nella categoria Giovanissimi, Lucia Tripoli terza tra le Bambine. Questi i migliori risultati ottenuti dall’Ama Koala di Reggio sulle pedane di Faenza, in occasione della seconda prova interregionale dedicata agli schermidori Under14 inserita nel calendario agonistico della Federazione Italiana Scherma. A sfidarsi centinaia di giovani talenti della scherma di Emilia-Romagna, Veneto e Trentino-Alto Adige. Ma emozioni e divertimento non sono mancati per tutto il numeroso gruppo dei piccoli spadisti reggiani.

I risultati nel dettaglio. Per la categoria allievi, nel torneo femminile settimo posto per Ylenia Rossi; in gara Emma Ciacci, Chiara Bodini, Luna Vanacore, Cecilia Saltarelli, Sofia Simonelli, Maria Laura Farinelli, Agata Manghi, Vittoria Gabbi; tra i ragazzi, Antonio Migale, Lorenzo Afanasiev, Fabio Vezzani, Jacopo Tagliazucchi, Emanuele Spaggiari, Marco Corradini: tutti si sono classificati nella prima parte della classifica.

In gara tra i giovanissimi anche Sergio Cucchi, Giovanni Scapinelli, Alessio Cerlini. Nella gara femminile settima Bianca Carapezzi, in pedana anche Elisa Mercanti e Matilde Mossini.

Infine i maschietti: Francesco Marchitto (decimo) e Luca Maioli.

Al seguito degli schermidori più giovani dell’Ama Koala i maestri Alessandro Barone, Paolo Togni, Andrea Paterlini, Alberto Petrocca e Massimo Bertacchini.