L’eterna ragazza di Vaglie. Iva Zanicchi compie 84 anni

Buon compleanno Iva. Ottantaquattro primavere e non sentirle.

Con una carriera infinita, lunga 60 anni tondi tondi, tra musica, cinema, teatro, libri e Tv. Anni vissuti senza risparmiarsi per l’unica Signora della musica italiana ad avere vinto ben tre edizioni del Festival di Sanremo. Da superstar e portabandiera della musica tricolore, ha cantato nella Russia comunista, in Giappone, al Madison Square Garden di New York, prima di tutti gli altri.

"Non amo festeggiare i compleanni ma sono felice della mia vita. Ho sempre voglia di fare, di lavorare. Forse perché amo la vita, la mia famiglia, gli amici. Per fortuna ho tanta gente che mi vuole bene", ci racconta Iva Zanicchi.

"L’unico mio segreto è la curiosità", spiega la cantante di Ligonchio. "Ma anche l’orgoglio per le mie origini. È stata mia mamma Elsa, purtroppo scomparsa tanti anni fa a darmi questa forza. Sono partita da Vaglie, una piccola frazione di Ligonchio, dove negli Anni Cinquanta, non c’era neanche la strada. La mia volontà di arrivare mi ha sempre sostenuto".

Sono proprio queste peculiarità che hanno stimolato Iva a reinventarsi sempre e a rimettersi in gioco.

L’ex regina di ’’Ok, il prezzo è giusto’’, ex europarlamentare, lo scorso anno è stata anche tra I protagonisti di “Ballando con le stelle”mentre di recente ha partecipato in qualità di coach a “Io canto generation“, con Gerry Scotti, dedicato ai talenti “in erba”.

In autunno, Zanicchi tornerà anche al cinema con il film “Il circo delle meraviglie”del regista Chiavalin, dove interpreterà il ruolo di una cartomante.

Spontanea, sanguigna, irruente, dotata di una simpatia travolgente. "È più forte di me, a volte, prima di parlare, dovrei riflettere di più", confessa l’aquila di Ligonchio. Negli ultimi anni ha anche riscoperto il gusto di raccontare le barzellette. "Ormai me le chiedono tutti. Ne conosco tantissime. Sporche, pulite, quelle per i bambini. Diciamo che era un vezzo di famiglia. Pare che anche la mia povera nonna fosse come me. Radunava le sue amiche a casa e raccontava, raccontava".

Non conosce la noia, Lady Zanicchi. "Ho una famiglia bellissima, un compagno che amo, nipoti meravigliosi e una figlia che adoro. Ho avuto anche tanti dolori, come la perdita di mio fratello Antonio, veramente devastante. La vita è una, piangersi addosso non serve".