Lettera dei ’torelliani’ ai cittadini: "Non date il voto a Rifondazione"

"Non votate Rifondazione". È l’appello al voto utile contro il centrodestra contenuto in una lettera che in queste ore viene recapitata ai cittadini, scritta dalla lista "Montecchio Futura" che sostiene il ricandidato Fausto Torelli (Pd, Verdi/Si e Azione). Replica la lista "Montecchio Bene Comune" (Prc) di Paolino Russo: "Se la destra vincerà alle prossime elezioni, la responsabilità sarà solo vostra". Nella lettera dei "torelliani" si legge: "La vera sfida per chi guiderà il Comune nel prossimo quinquennio si giocherà tra noi, centrosinistra, e la destra. È fondamentale non disperdere voti in questa cruciale contesa. Un voto alla lista di Bene Comune potrebbe involontariamente favorire la destra. La competizione elettorale si preannuncia ardua e l’esito è tutt’altro che scontato… Per queste ragioni ti esortiamo a fare una scelta ponderata". Rispondono da Bene Comune: "Abbiamo condotto, come sempre, una campagna elettorale corretta. Dopo le polemiche fra destra e sinistra su chi ha il programma più lungo e chi è meno politico, vi aspettavamo! Perché il voto utile ritorna ad ogni giro elettorale. Esattamente come la badilata di bitume nelle buche delle strade". Poi ricordano agli ex compagni di banco: "Assieme abbiamo chiamato i cittadini a partecipare alle scelte per il nostro paese, poi appena è stato possibile li avete estromessi. In Consiglio comunale abbiamo votato tutti per un pronto soccorso aperto 24 ore, poi avete accettato il depotenziamento senza prima discuterne con i cittadini, preferendo appoggiare incondizionatamente la scelta del sindaco piuttosto che l’indirizzo del Consiglio. Ci spiace per voi: noi invece abbiamo scelto di occuparcene. È per questo che i cittadini ci votano: per occuparci dei loro problemi". E concludono: "Noi non accettiamo che qualcuno ci dica che non ci sono i soldi per ciò che la Costituzione sancisce come un diritto: la salute. Spiace che Montecchio Futura veda in noi, e non in tutto questo, il problema".

Francesca Chilloni