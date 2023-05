"Letto dell’Enza ostruito, AiPo non lo pulisce"

"Chi pulisce il letto del torrente Enza?". La domanda resta senza risposta secondo Paolo Savina, capogruppo di Fratelli d’Italia dell’Unione val d’Enza, anche dopo la richiesta di spiegazioni.

Nel gennaio scorso era stata infatti depositata un’interrogazione per chiedere conto dei rischi legati alla "mancata manutenzione dell’alveo – nel tratto fra Montecchio e Vetto – con le casse di espansione piene di tronchi che impediscono il deflusso delle acque", ma anche riguardo al "pesante richiamo di AiPo ad alcuni volontari dell’associazione Amiamolenza che avevano svolto – impropriamente secondo l’agenzia – alcune attività di pulizia dell’alveo stesso".

La risposta dell’Unione "è arrivata il 15 maggio scorso dopo oltre 100 giorni e in pesante ritardo – attacca Savina – giustificato dall’ente con la difficoltà di reperire informazioni dall’Aipo. Una risposta dai contenuti vaghi e lacunosi. Non esiste infatti una convenzione tra Unione e Agenzia per le attività di pulizia, ma solo un accordo che prevede manutenzione ordinaria e due sfalci all’anno delle arginature. E che la normativa di riferimento prevede l’istituzione di un ufficio di direzione lavori. Peccato che i funzionari in questione ci hanno riferito di non aver mai avuto nulla a che fare con AiPo...".