L’eugenetica e l’orrore nazista

Domenica 28 gennaio alle 16, per la Giornata della Memoria, al salone del centro pastorale Sacro Cuore di Gesù, in via Monsignor Baroni a Reggio, è in programma un incontro con la prof. Clizia Riva su "L’ossessione del sangue. Dall’eugenetica ariana a Josef Mengele". L’ospite dell’incontro affronta il percorso dell’idea nazista di razza, fino ad arrivare alla figura del dott. Mengele, "l’assassino igienico" di Auschwitz. Non mancheranno, dunque, spunti di riflessione sull’oggi: siamo certi di avere superato realmente l’idea di "razza pura"? Veramente non esistono e non esisteranno più persone col potere di "dividere a destra o a sinistra"?

Clizia Riva, docente di lettere all’istituto "Silvio D’Arzo" di Montecchio, si è formata sulla didattica della Shoah e sui processi genocidiari a Yad Vashem (Gerusalemme), Parigi e Berlino.