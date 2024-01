L’ex sindaco Bargiacchi all’attacco: "L’amministrazione fa danni"

Mette in fila i punti essenziali delle cose non fatte dal sindaco Enrico Ferretti a due anni dall’insediamento, il capogruppo di minoranza ‘Vivere Ventasso’, l’ex sindaco Paolo Bargiacchi, in un documento firmato anche dai consiglieri dello stesso gruppo, Luca Cecchi ed Emiliano Pedrini. "Dopo poco più di due anni di governo, si possono annoverare varie imprese che, per il loro intrinseco contenuto negativo – afferma Bargiacchi – impongono a una responsabile opposizione consiliare di segnalare ed evidenziare il danno di questa amministrazione comunale alla cittadinanza e alla pubblica opinione. Le ultime due, assai pesanti per i cittadini, eclatanti e clamorose: l’approvazione del provvedimento di soppressione della guardia medica di Busana; la chiusura dell’unico sportello bancario di Ligonchio. Apprezziamo in proposito il tentativo encomiabile dell’onorevole Malavasi di richiamare e coinvolgere il governo a una doverosa attenzione alle problematiche delle aree interne, che sono le più deboli. Ci saremmo aspettati, per l’una e per l’altra impresa, un battage politico-amministrativo con il necessario coinvolgimento dell’Unione dei Comuni e della Provincia, prima ancora che della stessa Ausl e, ancor prima, della popolazione sempre più spogliata di servizi essenziali a tutela della salute e della sicurezza sanitaria per i residenti".

Intanto sono finiti o finiscono sotto al tappeto come la polvere: la Casa di Carità di Busana chiusa l’estate scorsa, la sede distaccata dei vigili del fuoco di Collagna, unica sede di assistenza domiciliare mentre prima era nelle quattro municipalità. Il capogruppo Bargiacchi solleva una serie di problemi che, per l’amministrazione Ferretti, restano irrisolti: dal Circolo di Cerreto Alpi, che non passa agli usi civici e quindi ai cittadini, al Palaghiaccio di Cerreto Laghi fermo da oltre 5 anni nonostante i finanziamenti ricevuti, la ciclovia Lago-Passo del Cerreto proposta dal Parco, il caso del Rifugio di Pratizzano abbandonato oltre un anno fa, la banda larga che non arriva neppure al Camping di Cervarezza, indispensabile perchè dispone di 800 posti letto. "Ci auguriamo anche che la riapertura del ristrutturato, adeguato e rammodernato ufficio postale di Busana non si accompagni con la chiusura ventilata di un altro sportello bancomat sul territorio. Vogliamo provare a fare qualcosa insieme, aiutarci reciprocamente per sostenere e migliorare l’attuale situazione?"

s. b.