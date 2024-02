Lezione-concerto su Chopin

Al teatro Bismantova di Castelnovo Monti, oggi alle 17,30, nell’ambito del cartellone "Molto forte, incredibilmente vicino", torna il musicista e musicologo milanese Emanuele Ferrari con la seconda lezione-concerto, intitolata "Storia di un’anima: Chopin". Dopo il grande successo della prima dedicata a Mozart, Ferrari eseguirà e racconterà la Ballata per pianoforte n. 1 in Sol minore, Op. 23, la prima delle quattro ballate per pianoforte del grande musicista, completata nel 1835 e dedicata al barone Nathaniel von Stockhausen, ambasciatore del Regno di Hannover in Francia. "Spesso le persone pensano che la musica classica sia vecchia e distante da loro –-spiega Ferrari -. Io la amo. E per farla amare bisogna dimostrare quanto è vicina alle nostre vite e aiutare tutti a capirla. Ho così ideato le lezioni-concerto".

Ingresso: 12 euro, 10 ridotto.

Info: 0522 614078.

