Lezione-spettacolo sulle marionette

Domani alle ore 19 all’Auditorium dell’Istituto Peri - Merulo, la Fondazione Palazzo Magnani ospia Martina Mazzotta, nota storica dell’arte e grande esperta del Novecento insieme al regista e marionettista Christian Fuchs in una lezione spettacolo in collaborazione con l’Istituto Musicale Peri, per far rivivere ai partecipanti una delle ammalianti storie de Le mille e una notte: ’Le avventure del Piccolo Gobbo’, fiaba fantasiosa e dalla trama emozionante che si chiude con un lieto fine inaspettato.

La performance sarà accompagnata al pianoforte da Giulia Marras e Emanuel Dudau.

L’ingresso è libero e aperto a tutti fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Maggiori informazioni su www. palazzomagnani.it