Liceo economico, patto tra Iess e Unindustria

Firmato l’accordo tra Unindustria Reggio e Liceo IESS, che intende avviare, dal prossimo anno scolastico, un nuovo indirizzo di studi denominato “Liceo Economico”, focalizzato sullo studio delle Scienze Economiche, Giuridiche e Sociali.

Come gli altri indirizzi, anche l’indirizzo Economico adotta l’Active Learning, un metodo didattico innovativo adottato dalle migliori scuole e Università in tutto il mondo, basato su classi di dimensioni ridotte, su tre sole lezioni ogni giorno, svolte anche in lingua inglese, sul teamwork, sui laboratori, sul dialogo continuo con gli insegnanti e sull’utilizzo delle nuove tecnologie. Il patto con Unindustria mira a portare le competenze delle aziende all’interno delle classi, per cercare di creare e saldare quel legame tra scuola, territorio e imprenditorialità a cui il Liceo tende e verso il quale Unindustria Reggio Emilia punta da anni

Nella foto: Ugo Barilli, direttore del Liceo IESS e Vanes Fontana, dg Unindustria Reggio