Lilt: "Aumenta tra i giovani la dipendenza ’digitale’"

La lotta al fumo è uno dei cardini fondamentali della Lilt, la Lega Italiana per la Lotta ai Tumori. In occasione del 31 maggio, giornata mondiale senza tabacco promossa dall’Oms, l’Ausl di Reggio Emilia con luoghi di prevenzione/Lilt, Lega Italiana per la lotta contro i tumori propone una settimana di eventi e iniziative. La campagna informativa intitolata ’Tutta vita niente Fumo’ nei prossimi giorni, e per l’intera settimana dal 27 maggio al 1° giugno , sarà oggetto di una intensa mobilitazione con la sua presenza nelle piazze, la distribuzione di materiale informativo e una forte campagna di sensibilizzazione.

"L’industria del tabacco – spiega il dottor Ermanno Rondini, presidente della Lilt di Reggio Emilia – è sempre più aggressiva e nel corso degli anni ha sviluppato prodotti alternativi da fumo come e-cig, Icos, puff bar e altri ancora, ma sempre a base di nicotina, una sostanza psicoattiva potente che genera rapidamente dipendenza soprattutto grazie all’introduzione di una nicotina sintetica non presente in natura che è utilizzata nella sigaretta elettronica o nei puff bar monouso. Di fatto il fumo digitale ha avvicinato al fumo le giovani generazioni, si parte già dai 10 anni d’età, e inoltre va considerata l’aggravante della non conoscenza da parte degli adulti per questo strumento che crea dipendenza. Tutto questo per avere ricavi economici straordinari paragonabili come entità al normale fumo di sigaretta vista anche la scarsa tassazione di questo nuovo tipo di fumo".

Il primo appuntamento in calendario per ’Tutta vita niente fumo’ si terrà a ’Luoghi di prevenzione’ (a Villa Rossi, in via Amendola, 2) domani (lunedì 27 maggio). Dalle 9,30 il seminario di formazione rivolto ai giornalisti. Martedì 28, nelle farmacie comunali (Fcr) e private (Federfarma) aderenti all’iniziativa, saranno distribuiti materiali informativi per la disassuefazione al fumo. Il dialogo fra giovani e adulti sul contrasto al tabagismo e al fumo digitale sarà al centro del seminario che si svolgerà mercoledì 29 (dalle 13,45) nella Sala Galloni del padiglione Morel al Campus San Lazzaro. Venerdì 31 maggio dalle 9.30 gli studenti aderenti al progetto Scuole libere da Fumo saranno presenti nei principali presidi ospedalieri dell’Ausl. Sabato 1° giugno in piazza Martiri 7 luglio dalle 9 saranno attivi punti informativi. Lo stesso giorno dal parco dell’ospedale Spallanzani alle 9,30 partirà la camminata non competitiva, realizzata in collaborazione con la Uisp. L’arrivo in piazza Martiri 7 Luglio è previsto alle 10,30.