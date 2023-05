Lilt in campo contro il tabacco "Attenti alle sigarette elettroniche"

La coltivazione e la produzione di tabacco provocano danni ecologici a lungo termine e cambiamenti climatici. Il tabacco svolge un ruolo cruciale nel determinare il futuro dell’agricoltura e della sicurezza alimentare. Da queste considerazioni preliminari l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha deciso che il prossimo 31 maggio, quando si celebrerà la “Giornata mondiale senza tabacco”, il temaslogan del 2023 sarà “Abbiamo bisogno di cibo, non di tabacco”.

In occasione della Giornata Mondiale senza tabacco, la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori di Reggio Emilia (Lilt) sarà impegnata con una nutrita serie di iniziative volte a diffondere la cultura della prevenzione come metodo di vita. "La ricorrenza promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità - spiega il dott. Ermanno Rondini, presidente della Lilt reggiana - ci ricorda che ogni anno sono oltre 8 milioni le persone che nel mondo muoiono a causa di patologie correlate al consumo di tabacco, e in Italia questa cattiva abitudine rappresenta tutt’oggi la principale causa di morbosità e mortalità prevenibile. Il tabagismo è responsabile del 30% di tutti i tipi di cancro e un’errata alimentazione comporta lo sviluppo del 35% dei tumori. Questo significa che, assumendo uno stile di vita corretto, caratterizzato da una sana alimentazione e dall’astinenza dal fumo, si potrebbe evitare fino al 65% delle patologie tumorali".

Campagne di sensibilizzazione e iniziative di educazione alla salute, dedicate ai più giovani e non solo, con l’obiettivo ultimo di investire in salute e non in malattia, sono il centro dell’azione di Lilt che anche quest’anno mette in campo un nutrito calendario di eventi.

"Attenzione alle sigarette elettroniche e ai prodotti a tabacco riscaldato - continua il dottor Rondini - va detto chiaramente: hanno effetti nocivi sulla salute. Questo nuovo modo di fumare dalle caratteristiche apparentemente innocue in realtà espone a sostanze chimiche tossiche, compresa la nicotina che è la sostanza che determina la dipendenza. Le evidenze scientifiche mostrano chiaramente la loro dannosità. È particolarmente preoccupante per la salute pubblica che sempre più bambini e adolescenti utilizzino le sigarette elettroniche ritenute socialmente accettabili".

Oggi l’associazione sarà in piazza Martiri del 7 luglio dalle 9 alle 13 con l’iniziativa “Tutta vita niente fumo” che grazie alla collaborazione del Servizio Sanitario Regionale, del Comune di Reggio Emilia, Luoghi di prevenzione, Uisp e Croce Rossa, sarà presente con stand informativi per la distribuzione gratuita di gadget e la trasmissione di video sui corretti stili di vita. Qui inoltre sarà possibile sottoporsi gratuitamente a spirometrie e ad altri test.