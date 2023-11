"L’importanza della sostenibilità di enti e aziende"

La sostenibilità delle aziende e degli enti pubblici è stata al centro dell’importante convegno che si è svolto ieri nelle aule di Ambiente Salute Lavoro, organizzatrice dell’evento, a cui hanno partecipato diversi relatori. Tra loro Giuseppe Vignali, professore di ingegneria all’Università di Parma, Luca Spaggiari della fondazione Rei Tecnopolo, Marco Formentini di Als, Serena Foracchia di Demetra Formazione e Vincenzo Cangiano della Arbizzi, azienda specializzata in materiali e macchine per l’imballaggio. Diverse le tematiche affrontate, dalla salute ambientale al bilancio di sostenibilità, passando per la ‘Carbon Neutrality’ e approfondendo i requisiti specifici sul tema per accedere ai bandi del Pnrr dove la sostenibilità occupa uno spazio importante. "È stato un seminario molto partecipato – ha chiosato Als – e dedicato soprattutto ad aziende ed enti, che ha esplorato il tema della sostenibilità. Un modo per ribadire l’evoluzione della sostenibilità, da virtuosismo a vero e proprio obbligo per le grandi aziende. Ma anche in prospettiva includendo le piccole medie imprese, permettendo loro di mantenere una posizione nella catena di approvvigionamenti delle grandi imprese".