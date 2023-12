L’infettivologo salva imprenditore da un malore alla cena di gala della Pallacanestro Reggiana

"C’è un medico in sala?". Nell’emergenza, alla cena di Natale della Pallacanestro Reggiana di mercoledì sera, ce n’erano ben due. Sono stati il dottor Marco Massari, direttore del reparto malattie infettive Ausl, e il dottor Vincenzo Guiducci, cardiologo Ausl nonché responsabile sanitario del Club, ad assistere un imprenditore, sponsor della società, dopo una sincope. La serata a Ruote da Sogno, dove il giorno stesso era stato presentato il progetto per la nuova Casa Biancorossa al Polo Innovazione (ex Reggiane), ha visto la partecipazione di circa trecento persone. La cena era in fase conclusiva quando alle 22 circa un imprenditore scandianese (che ha chiesto di restare anonimo) si è sentito male, è crollato a terra e ha battuto la testa, perdendo conoscenza. Il caso ha voluto che all’evento privato, oltre a giocatori, famiglie, staff e sponsor, fossero presenti anche personalità istituzionali ma, soprattutto, diversi professionisti sanitari. "Lì vicino c’era anche un’infermiera – racconta Massari –. Il signore ha avuto una sincope ed è caduto a terra. Io e il dottor Guiducci abbiamo solo prestato i primi soccorsi. Lo abbiamo monitorato fino all’arrivo dell’automedica. A quel punto era già vigile, si era ripreso, e non è stato necessario effettuare nessuna manovra".

g.ben.