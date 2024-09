L’ispettore Luigi Quaglio va in pensione dopo 40 anni

Domani l’ispettore Luigi Quaglio, responsabile della sezione operativa per la sicurezza cibernetica polizia postale e delle comunicazioni di Reggio Emilia, andrà in pensione dopo 40 anni di servizio, molti dei quali prestati nel capoluogo reggiano. Originario di Lendinara (Rovigo), l’Ispettore Quaglio è entrato nel corpo della Polizia di Stato nel 1984 frequentando il corso di formazione presso la Scuola Allievi Agenti di Padova. È stato da giovanissimo assegnato al Reparto Mobile di Padova. Successivamente, è stato assegnato alla Scuola allievi agenti di Reggio Emilia, dove è rimasto sino a 1997, facendosi apprezzare come qualificato istruttore. Nel 1997, dopo la promozione al ruolo di Sovrintendente, è stato assegnato alla Polizia Postale di Reggio, assumendone l’incarico di Responsabile nel 2013. Nel corso della sua carriera l’Ispettore Quaglio si è distinto per l’elevata professionalità e dedizione all’azione sociale della Polizia Postale, partecipando attivamente alle iniziative di formazione ed ai progetti educativi, specie a favore delle ’fasce deboli’ (giovanissimi ed anziani), sul corretto utilizzo dei sistemi evoluti di comunicazione.